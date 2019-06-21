تلغراف: دبي تفضل أن تكون في المقدمة

المصدر: Ⅶ دبي-اشرف رفيق

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن دبي تفضل أن تكون في المقدمة دائماً وأن تحقق أفضل الإنجازات على مستوى العالم. وأشارت إلى أن السائحين والزائرين إلى دبي لديهم الكثير ليفعلوه ويستمتعوا به، وفي المقدمة.

ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن دبي تتمتع ببنية تحتية ممتازة تضاهي مدناً متقدمة في العالم.

وأضافت إن دبي، إلى جانب مدن عالمية مثل بكين وميونيخ وطوكيو وواشنطن، تأتي ضمن قائمة المدن التي تتمتع ببنية تحتية مميزة ومؤهلة لاستقبال الزوار وجذب أعداد هائلة من رجال الأعمال.

كما أن إمارة دبي لديها الإمكانيات لمزيد من النمو والتطور، بحسب تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر.