الإمارات وكوستاريكا تبحثان التعاون وفرص الاستثمار

المصدر: Ⅶ سان خوسيه - وام

استقبل الرئيس كارلوس الفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا معالي أحمد الصايغ وزير دولة والوفد المرافق له الذي يزور كوستاريكا حالياً.

ونقل الصايغ إلى رئيس كوستاريكا تحيات القيادة الرشيدة لحكومة وشعب كوستاريكا، وتمنياتها لهم بمزيد من التقدم والازدهار وسلم إلى رئيس كوستاريكا دعوة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لزيارة دولة الإمارات.

من جهته أشاد الرئيس كارلوس الفارادو بتطور العلاقات بين الإمارات وبلاده، معرباً عن شكره وتقديره العميق لقيادة وحكومة الإمارات على حرصهم الدائم على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، منوهاً بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات على الصعد كافة والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة.

والتقى الصايغ - خلال الزيارة - مع كل من ماريا ديلبيلار جاريدو غونزالو، وزيرة التخطيط الوطني والسياسات الاقتصادية، ومانويل فنتورا روبلس وزير الخارجية والشؤون الدينية، وروشيو أغويلار مونتويا، وزيرة المالية، وريناتو ألفارادو ريفيرا وزير الزراعة، وديالا خيمينيز، وزيرة التجارة الدولية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوستاريكا.

وبحث مع كبار المسؤولين في كوستاريكا مجالات التعاون والاستثمار، لا سيما في مجالات الأسهم والسندات السيادية، والتمويل والتجارة والاستثمار والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والمواشي، والبنى التحتية والاتصالات والموانئ والرعاية الصحية، والرياضة. وأكد الصايغ حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي مع كوستاريكا في مختلف المجالات خلال السنوات المقبلة.

كما بحث مع كارلوس مانويل رودريغيز، وزير البيئة والطاقة، فرص التعاون في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة وأهمية وجود تشريعات تشجع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. وقال إن الإمارات تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أنها وصلت إلى هذه المكانة في ظل وجود بنى تحتية حديثة ومتميزة ونتيجة لتبني الحكومة لسياسة اقتصادية فاعلة وتشريعات اقتصادية حديثة، داعياً القطاعين الحكومي والخاص في كوستاريكا إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الإمارات كونها تقدم منصة متميزة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، بجانب إمكانية التواصل مع الشركات الإماراتية للاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.

وفد الدولة

ضم وفد الدولة جمعة الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا بجانب ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة مصدر، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموانئ دبي العالمية، وسوق أبوظبي العالمي.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من إبسي كامبل بار نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا قدمتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي خلال فبراير 2019.

وأكد الصايغ أن هذه الزيارة تعكس رغبة وطموحات القيادة في كلا البلدين بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وقال: في الوقت الذي لا تعكس فيه الأرقام والاحصائيات المتعلقة بحجم التبادل التجاري والاستثماري طموحات القيادة في كلا البلدين، فإن هناك فرصاً للتعاون لتوسيع تعاونهما في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي.

وتعتبر كوستاريكا واحدة من الاقتصاديات الرائدة في مجال التنمية المستدامة، وهي تدعو بقوة لحماية البيئة، وفي هذا فهي تتلاقى مع رغبة دولة الإمارات الساعية لتكريس مكانتها كمركز عالمي لأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

مذكرتا تفاهم

وتم على هامش الزيارة، توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين حكومة الإمارات وجمهورية كوستاريكا بشأن تعزيز العلاقات في مجال التجارة والاستثمار بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وإتاحة الفرص لتشجيع التجارة والاستثمار فيما بينهما من خلال بيئة مفتوحة للتعاون المشترك والتي تعود على الطرفين بزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية إضافة إلى تسهيل وتعزيز الحوار بين وزارة الاقتصاد في الإمارات ووزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا، وتعزيز المبادرات التي تشجع الاتصالات بين المؤسسات والقطاع الخاص.

اعتماد الحلال

والثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اعتماد الحلال بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» والهيئة الكوستاريكية للاعتماد وتهدف إلى ضمان تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال من خلال توفير الاعتماد حسب المتطلبات الإماراتية في جمهورية كوستاريكا وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين الدولة وكوستاريكا من خلال إزالة العوائق الفنية للتجارة.

يذكر أن البلدان قد وقعا - في إطار جهودهما لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي - مجموعة من الاتفاقيات الثنائية من أهمها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والنقل الجوي والإعفاء من التأشيرات إضافة إلى مذكرتي تفاهم لتحديث العمل الحكومي، ولإنشاء لجنة مشاورات سياسية.

وأقيمت العلاقات الثنائية بين البلدين رسمياً في 11 مارس 2010، وافتتحت كوستاريكا سفارتها في العاصمة أبوظبي في نوفمبر 2017 وفي فبراير 2019، افتتحت الوكالة الكوستاريكية لترويج التجارة الأجنبية مكتباً تمثيلياً جديداً لها في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، فيما افتتحت سفارة الدولة في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه في أغسطس 2018.

تبادل تجاري

ازداد التبادل التجاري «غير النفطي» بين البلدين خلال 2018 إلى 26.3 مليون دولار مقارنة مع 19.8 مليون دولار خلال 2017، بزيادة نسبتها 33%. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الدولة إلى كوستاريكا خلال 2017 نحو 2.2 مليون دولار، بينما بلغت واردات الدولة 16.4 مليون دولار، وبلغت قيمة إعادة التصدير 1.2 مليون دولار . وقفزت صادرات الدولة إلى كوستاريكا خلال 2018 إلى 5.3 ملايين دولار بزيادة 141 %.

وبلغ عدد الزائرين من كوستاريكا للدولة خلال 2018 إلى 1709 زائرين.