«النقد العربي» يبحث نتائج برامج الإصلاح بالدول الأعضاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

بحث مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي خلال اجتماعه الواحد والتسعين بعد المائة أمس بفندق الشاطئ روتانا في مدينة أبوظبي برئاسة الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به خلال الربع الثاني 2019، في إطار استراتيجيته الخمسية (2015- 2020).

واستعرض المجلس التطورات المتعلقة بالقروض التي وافق الصندوق على تقديمها للدول الأعضاء استجابة لطلبها الاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، إضافة إلى نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.

كما جرى استعراض تطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

وناقش المجلس فرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2019، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

تمثلت نشاطات المعهد خلال الربع المذكور في عقد 9 دورات تدريبية، كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بإصدار الصندوق كتاب «الشمول المالي في الدول العربية»، ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.

وبحث المجلس نتائج «الاجتماع السابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية»، بحضور المديرين المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مديري شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.