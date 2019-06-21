جمارك رأس الخيمة تنظم دورة حول «السلائف الكيميائية»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

نظمت دائرة جمارك رأس الخيمة، دورة تدريبية حول «السلائف الكيميائية» لموظفي العمليات الجمركية والشؤون الجمركية، واستمرت على مدار يومين في قاعة الجمارك بالمركز الرئيسي.

وأكد يوسف أبورومي أخصائي تدريب وتطوير بالدائرة، أن الدورة تهدف لتدريب وتأهيل المفتّشين في مجال السّلائف وماهيّتها وطرق تهريبها، وذلك تصدياً لعمليات سوء استخدامها، إلى جانب توعية المشاركين بأساليب وطرق مروّجي المخدرات وكيفية الكشف عنها.

وقال مروان دوربيني مدير إدارة الشؤون الجمركية، إن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في مكافحة تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف دعم المنافذ بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش ورفع كفاءة مفتشي الجمارك عبر تعزيز المعارف والتدريب وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتطبيق أفضل الممارسات. وأشاد دوربيني بمستوى التعاون بين دائرة الجمارك والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في مجال تعزيز دور الجمارك في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة ومكافحة تهريب المخدرات والمواد الممنوعة.