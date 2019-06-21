الأنصاري للصرافة تفوز بجائزة «سوبر براندز الإمارات» للعام الرابع عشر

المصدر: دبي- البيان

فازت «الأنصاري للصرافة» بجائزة «سوبر براندز الإمارات» للعام الرابع عشر على التوالي، والتي يمنحها مجلس «سوبر براندز الإمارات» الهيئة المعترف بها دولياً والمتخصصة بتقييم العلامات التجارية الرائدة، لتكريم أفضل العلامات التجارية في الدولة.

وتسلم علي النجار، مساعد المدير العام ورئيس إدارة العمليات في شركة «الأنصاري للصرافة»، الجائزة خلال حفل توزيع جوائز الـ «سوبر براندز» الذي أقيم مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وقال علي النجار: «يعكس فوزنا بهذه الجائزة المرموقة للعام الرابع عشر على التوالي التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات عالية المستوى لعملائنا الكرام.

ونود أن نشكر جميع عملائنا على دعمهم المتواصل وكونهم شركاء حقيقيين في قصة نجاحنا. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس «سوبر براندز الإمارات» على منحنا هذه الجائزة الرفيعة».