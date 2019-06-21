الإمارات تشارك باجتماعات منظمة السياحة العالمية

المصدر: Ⅶ باكو- البيان

شاركت الإمارات بوفد رسمي ضمن أعمال الاجتماع الـ 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والذي عقد مؤخراً بمدينة باكو بأذربيجان. وترأس وفد الدولة محمد خميس بن حارب المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، والرئيس المنتخب للجنة الإقليمية الشرق الأوسط بالمنظمة خلال الفترة من 2019 وحتى2021. وضم الوفد عبد الله الحمادي، مدير البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين والخبراء بالوزارة.

ويشارك في أعمال اجتماع المجلس وزراء ومسؤولو السياحة لأكثر من 35 دولة حول العالم بالإضافة إلى وفد منظمة السياحة العالمية برئاسة الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكافيتشى. وتأتي مشاركة الدولة في الاجتماع بعد فوزها برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لدورة جديدة تنتهي في عام 2021، والتي جرت بانتخابات بدعم من كافة دول منطقة الشرق الأوسط خلال الاجتماع الـ 45 للجنة والذي عقد بالقاهرة في مارس 2019.

وفي إطار رئاسة الدولة لأعمال لجنة الشرق الأوسط بالمنظمة، أكد محمد المهيري دعم الدولة لمنظمة السياحة العالمية وجهودها في دعم كافة الدول الأعضاء لتنمية قدراتهم السياحية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمنظمة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع بقدرات تنافسية عالية في قطاع السياحة وتحرص على تحقيق مشاركة فعالة في اجتماعات المنظمات الدولية المعنية بالقطاع السياحي، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية خاصة على الأجندة التنموية للدولة. وأوضح أن دولة الإمارات تعد من الدول الأعضاء المؤسسين للمنظمة وتسعى دائما إلى تنمية علاقة قوية ومتينة معها من خلال فتح قنوات التواصل بينها وبين ممثلي القطاع السياحي الحكومي والخاص في الدولة.

كما شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة لهذه الدورة، اعتماد انضمام ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص بالدولة كأعضاء منتسبين بمنظمة السياحة العالمية، وهم طيران الاتحاد وشركة وايت ساندز للسفريات، وجامعة مودول دبي، على أن يتم الاعتماد النهائي لعضويتهم خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في سبتمبر 2019.

وعلى هامش الاجتماع، تم عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول المشاركة وعلى رأسها الاجتماع الذي عقد مع ممثلي السعودية والذي تم خلاله مناقشة التعاون المشترك في القطاع السياحي ومستجدات مبادرات المجلس التنسيق السعودي الإماراتي المعنية بالسياحة، وذلك بجانب لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة حيث تم تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل التعاون في قطاع السياحة.