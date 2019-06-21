راكي فيليبس رئيساً تنفيذياً لـ«رأس الخيمة لتنمية السياحة»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ البيان

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بدور هيثم مطر الرئيس التنفيذي السابق وتفانيه وجهوده الدؤوبة التي أثمرت في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم. كانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أعلنت أمس تعيين راكي فيليبس رئيساً تنفيذياً للهيئة، في خطوة تشكل بداية مرحلة جديدة من التطوير المستمر في أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «أثمرت جهود مطر على مدى السنوات الأربع الماضية في قيادة توجهات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عبر استراتيجية طموحة ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العالم السياحية، وتكريس حضورها على قائمة الوجهات المفضلة. وإذ نشكر هيثم مطر على الدور الذي قام به خلال مرحلة مهمة من تطوير قطاع السياحة والضيافة شهدت تحقيق معدلات نمو استثنائية، فإننا نتطلع بمزيد من الثقة والتفاؤل إلى مرحلة جديدة من النجاح والإنجاز لقطاعنا السياحي بقيادة راكي فيليبس، الذي نتمنى له جميعاً التوفيق والنجاح في مهمته».

خبرات

وسبق لفيليبس العمل مع العديد من أشهر العلامات التجارية العالمية، بما فيها سلسلة فنادق «ريتز كارلتون»، وفنادق ومنتجعات «فيرمونت» و«يونيفيرسال ستوديوز أورلاندو»، كما تم اختياره ضمن قائمة أكثر 20 شخصية مؤثرة في مجال الضيافة والخدمات الفندقية. وسيعمل فيليبس على تحقيق تطلعات الهيئة المتمثلة في استراتيجيتها 2019-2021، والرامية إلى استقطاب 1.5 مليون سائح إلى الإمارة بحلول عام 2021، على أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 3 ملايين سائح في عام 2025.

وسيتولى فيليبس زمام المبادرة خلفاً لهيثم مطر الذي أمضى فترة 4 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي، تمكنت خلالها الهيئة من تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم، متجاوزة الهدف الذي تم وضعه بالوصول إلى مليون سائح خلال السنوات الثلاث الأولى من توليه لهذا المنصب.

استراتيجية

وأطلقت رأس الخيمة أولى استراتيجياتها لتطوير القطاع السياحي في عام 2016، وذلك في توجه يهدف إلى تسريع نمو أعداد الزوار والسياح، وزيادة معدلات رضاهم، ورفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وقد ساهمت الاستراتيجية في التعريف بعدد من محطات الجذب السياحي في الإمارة، بما فيها أطول مسار انزلاقي في العالم، و«فيا فيراتا» الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وساهمتا معاً في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً مركزيةً للمغامرات والأنشطة الرياضية في المنطقة.

مشاريع رئيسية

ويستهل راكي فيليبس فترة عمله رئيساً تنفيذياً لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بتطبيق استراتيجية 2019-2021، والإشراف على تنفيذ أهم المشاريع الرئيسية والتي من بينها المشاريع المتعلقة بتطوير منطقة جبل جيس، بما في ذلك العديد من المسارات الانزلاقية، وحديقة المغامرات ذات الممرات الجبلية، وأكاديمية بير غريلز للمغامرات والمخيم الفاخر.