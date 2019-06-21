800 مليون استثمارات العثيم بالترفيه في الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

تخطط مجموعة العثيم السعودية الترفيهية لمضاعفة استثماراتها في قطاع الترفيه بالإمارات لتصل إلى 800 مليون درهم خلال العامين المقبلين مقابل 350 مليون درهم حالياً، عبر زيادة مشاريعها إلى أكثر من 11 مشروعاً ترفيهياً في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان.

صرح بذلك لـ«البيان الاقتصادي» فهد العثيم، نائب رئيس مجموعة العثيم السعودية، مساء أول من أمس، على هامش افتتاح مشروع «إكستريم زون» في مركز أبوظبي مول على مساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع. وأشار العثيم إلى أن المجموعة لديها حالياً في الإمارات 8 مشاريع ترفيهية منها مشروعان في أبوظبي، و3 مشاريع بدبي - في دبي فيستيفال سيتي، وسيرتفع عدد هذه المشاريع إلى 11 مشروعاً العام الجاري بافتتاح مركز ترفيهي ضخم في مركز الماريا سنترال على مساحة 14 ألف متر مربع ومشروع آخر في نخيل بدبي، كما تخطط المجموعة حالياً لتأسيس أول مدينة ثلجية في أبوظبي.

وأكد أن مستقبل قطاع الترفيه في الإمارات واعد جداً ومليء بالفرص الاستثمارية الناجحة، مشيراً إلى أن الإمارات توفر مناخاً استثمارياً جاذباً، كما توفر بنية تحتية متطورة وتولي اهتماماً كبيراً بالوجهات الترفيهية، خاصة في مراكز التسوق الكبرى، ولديها علامات ترفيهية عالمية وتمنح تسهيلات كثيرة للسياح خاصة القادمين من السعودية، وبلا شك فإن هذه البيئة الجاذبة تدفع مجموعة العثيم إلى مضاعفة استثماراتها في الإمارات.

وأكد أن اهتمام الإمارات الكبير بصناعة السياحة والترفيه يسهم في زيادة جاذبيتها كوجهة مميزة للترفيه على مستوى العالم ورسخ من مكانتها كمركز سياحي مهم في المنطقة.

وأوضح أن مجموعة العثيم للترفيه ستكون بنهاية العام الجاري أكبر شركة تعمل في قطاع الترفيه داخل المناطق المغلقة على مستوى الشرق الأوسط على مستوى مساحات المشاريع والمبيعات، وتتواجد المجموعة في أسواق السعودية وفي الإمارات وسلطنة عُمان ومصر، وتدير عدداً من العلامات التجارية أبرزها: إكتسريم لاند، ماي تاون، سافوري لاند، شو سيتي، اكستريم زون، وسبلاش ووتر بارك، ومدينة الثلج وأكشن زون وماي تاون وأكستريم زون.

وتعد «إكستريم زون» أبوظبي ثاني منطقة ترفيهية لمجموعة العثيم في أبوظبي، وهى عبارة عن وجهة ترفيه عائلية تتضمن ألعاباً وأنشطة للتسلق ومنطقة لعب وترامبولين، ومسار للنينجا يمتد على مساحة 1000 قدم مربعة، ومساحة مخصصة للحفلات وأخرى للعبة التصويب بمسدسات الليزر «ليزر تاغ».