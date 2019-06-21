76 % من صانعي القرار يؤكدون دور الحوسبة السحابية في دعم نمو القطاع

المصدر: دبي- البيان

في استطلاع للرأي أجرته شركة يوجوف وشمل 502 من صانعي القرار في قطاع تقنية المعلومات في الإمارات، أشار أكثر من 76 % منهم إلى أن الحوسبة السحابية، تلعب دوراً جوهرياً في دمج وتكامل تقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وتقنيات بلوك تشين وإنترنت الأشياء، لإحداث التحوّل المنشود في تجارب السكان والعملاء.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «مايكرو ماركت مونيتور» للأبحاث، فإن حجم سوق إنترنت الأشياء في الإمارات سيصل إلى 35 مليار دولار في 2019. وأشارت دراسة لشركة «بي دبليو سي للأبحاث» إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدعم ناتج الإمارات بـ 96 مليار دولار بحلول 2030. وقالت شركة «إس إيه بي» العالمية لتقنية المعلومات، إن دمج وتكامل جميع تلك الحلول التقنية في منصة واحدة، يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية كبرى.