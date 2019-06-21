«دبي للمشاريع الناشئة» تقود بعثة إلى نيودلهي وبنغالور للترويج للإمارة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

ستكون الشركات الناشئة في الهند على موعد مع فرصة عرض أفكارها المبتكرة والتنافس فيما بينها للحصول على فرصة تأسيس فروع لها في دبي، مستفيدة من أول جولة ترويجية تنظمها «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون.

وستقام الجولة الترويجية في مدينتي نيودلهي وبنغالور خلال الفترة الممتدة بين 24-26 يونيو الجاري، وستكون بمثابة منصة مهمة تتيح للشركات الهندية إمكانية التواصل مع كبار صناع القرار والأطراف المعنية بتطوير قطاع الأعمال والشركات الناشئة في دبي، والاطلاع على الميزات التنافسية التي توفرها الإمارة.

وإلى جانب إعطاء هذه الفرصة للشركات الهندية الناشئة في قطاع التكنولوجيا لتوسيع نطاق عملياتها والدخول إلى سوق دبي، ستتضمن هذه الجولة مسابقة خاصة ينظمها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، حيث ستعرض الشركات المرشحة مشاريعها أمام لجنة من المحكمين. وستحصل الشركة الفائزة بالمرتبة الأولى على مكتب مجاني لها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم المطلوب لتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية مجاناً. وستحصل الشركة الفائزة بالمرتبة الثانية على مساحة مكتبية مرنة مخصصة لإدارة نشاطها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إلى جانب الدعم الخاص بتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية بشكل مجاني.

وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، إن السوق الهندية تعد ذات أهمية استراتيجية لدبي وغرفة دبي، بالإضافة إلى كونها مصدراً رئيسياً لبيئة ريادة الأعمال في الإمارة. وأشار خان إلى وجود العديد من الشركات الناشئة الهندية في دبي، والتي قدمت للإمارة مفاهيم أعمال مبتكرة تدعم الرؤية الاستراتيجية لدبي. وكشف أن الشركات الهندية تتمتع بحضور قوي في مجتمع الأعمال في دبي، وأن 30% من أعضاء «دبي للمشاريع الناشئة» هم من الشركات الناشئة الهندية، في حين يزيد عدد الشركات الهندية العاملة تحت مظلة عضوية غرفة دبي على 38 ألف شركة.