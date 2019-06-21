قنصل عام اليابان يشهد افتتاح فرع «موروزوف» بـ«دبي مول»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد القنصل العام لليابان أكيما أوميزاوا افتتاح علامة «موروزوف» التجارية للشوكولاتة والحلويات اليابانية، أحدث فرعٍ لها في «دبي مول».

فبعد انطلاقها الناجح في منطقة الشرق الأوسط، من خلال فرعها في «وافي مول»، باتت «موروزوف» مستعدةً لتوسيع حضورها في الإمارات.

وتأسست «موروزوف» العام 1931 في مدينة كوبي وسط اليابان، وتتميز مسيرتها بالالتزام الصارم، وهو الذي أسهم في تحقيق نجاحٍ هائل لهذه العلامة التجارية، لناحية توسعها، حيث باتت تشغّل أكثر من 1000 متجر تنتشر في جميع أنحاء العالم.

وقال ديباك فيشنو موتواني، الرئيس التنفيذي في «مجموعة إميرالد ستار»: لا شك أن افتتاح فرع «موروزوف» ضمن أضخم مركز للتسوق، أي «دبي مول»، يشكل علامةً فارقة لعلامتنا التجارية، فمنطقة الشرق الأوسط هي مفتاحٌ أساسي لخطتنا التوسعية، ونحن واثقون بأن سكان إمارة دبي وغيرها من الإمارات سيستمتعون بفرعنا الجديد وما يقدّمه من منتجات.