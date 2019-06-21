«شعاع كابيتال» تبحث صفقة استراتيجية مع «أبوظبي المالية»

المصدر: دبي - البيان

يجتمع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال الثلاثاء المقبل للموافقة على صفقة الاستثمار الاستراتيجي مع مجموعة أبوظبي المالية، وأي أمر ذات صلة بالصفقة. وذكرت الشركة في بيان أمس نشر على موقع سوق دبي المالي، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة.

كانت «شعاع كابيتال» قالت الشهر الماضي إن العمل على تشكيل كيان موحد مع «أبوظبي المالية» دخل مراحله النهائية، وفي انتظار الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية ومن ثم المساهمين لإتمام عملية الاندماج. وأعلنت الشركة خلال مارس الماضي وجود مناقشات مع مجموعة «أبوظبي المالية» بشأن إمكانية الاندماج فيما بينها.