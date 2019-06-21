«إيه بي سي» أول بنك بالمنطقة يستخدم خاصّية المقاييس الحيوية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس شركة «جوميو» المزوّدة للهوية الموثوقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كخدمة، إبرام شراكة مع بنك «إيه بي سي» (المؤسسة العربية المصرفية)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسمح هذه الشراكة الجديدة باستقبال العملاء الفرديين الجدد بطرق متوافقة مع القوانين ضمن تطبيق «الخدمات المصرفية عبر الجوال فقط» المقدّمة من بنك «إيه بي سي» باستخدام حل التحقق من الهوية القائم على المقاييس الحيوية من «جوميو».

ويقوم حالياً بنك «إيه بي سي»، بخدمة العملاء عبر القارات الخمس، بحيث يغطي دولاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا. ويخطط البنك لإطلاق واحد من البنوك الرقمية الأولى في المنطقة، وقد استثمر لهذه الغاية في إنشاء عمليات رقمية عدة بما في ذلك قدرة رقمية بالكامل لخاصّية «اعرف عميلك».