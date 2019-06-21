«سويفت» تسعى لجعل المدفوعات العابرة للحدود على مدار اليوم والساعة

المصدر: دبي- البيان

نشرت «سويفت»، أمس، دراسة بعنوان «المدفوعات: التطلّع نحو المستقبل»، التي تتحدّث فيها المؤسسة التعاونية العالمية عن مستقبل المدفوعات العابرة للحدود. فمع زيادة تدفّقات المدفوعات العابرة للحدود والتقنيّات الجديدة التي تسمح بإجراء تحسينات هائلة والعملاء الذين يطلبون تجربة عملاء أفضل، تستعرض «سويفت» رؤيتها لمستقبل المدفوعات العابرة للحدود لكي تدعم القطاع.

ورؤية «سويفت» لهذا المستقبل بسيطة جداً: وهي جعل المدفوعات العابرة للحدود في الزمن الحقيقي وعلى مدار اليوم والساعة وبنفس سلاسة وبساطة وفاعلية تكلفة المدفوعات المحلية، إضافة إلى جعلها متاحة للجميع.

وتحدّد الدراسة العناصر والمقوّمات الدينامية التي تدعم هذا التغيير الجذري في المدفوعات العالمية، بما في ذلك بنية تحتية أساسية تستجيب لتحدّيات تجاوز «الحلقات المغلقة» لنظم المدفوعات الفردية وتوفير القيمة بشكل آمن عبر الحدود بما يدعم التجارة والنمو الاقتصادي، وكذلك الدعوة لتبنّي خدمة «جي بي آي» من «سويفت» على نطاق واسع والتي ستصبح المعيار العالمي بحلول 2020، الأمر الذي يجعل كل معاملة دفع عابرة للحدود سريعة وشفافة وقابلة للتتبّع وعالمية بالفعل.

ودعت الدراسة إلى مستقبل أشدّ ترابطاً تُشكّل فيه المصارف التي تعتمد خدمة «جي بي آي» الجسر بين بنى المدفوعات المحلية في الزمن الحقيقي، ممّا يسمح للمدفوعات الفورية العابرة للحدود من الانتقال بسلاسة وأمان عبر الحدود. كما دعت إلى مدفوعات أذكى تستخدم بيانات فائقة الجودة وقوة الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي للامتثال الفعّال بقوانين الجرائم المالية ولإزالة المعوقات والاختناقات التي تنتج من جراء المعلومات الناقصة أو غير الصحيحة.