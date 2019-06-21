منتدى بأبوظبي حول هندسة الخرسانة في الأجواء الحارة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

نظمت جامعة أبوظبي وجامعة ولاية أريزونا منتدى حول جملة من الموضوعات الهندسية المختلفة خاصة هندسة الخرسانة في الأجواء الحارة.

وقدم المنتدى، الذي أقيم في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة أبوظبي، الفرصة للعلماء والمختصين في الهندسة والمشاركين في أعمال بحثية وتطويرية للالتقاء بأقرانهم وبحث موضوعات متخصصة شملت الخرسانة في الأجواء الحارة من حيث البنية الأساسية والمواد والهندسة الجيوتكنيكية.

وجاء تنظيم المنتدى كمبادرة لإقامة تعاون بحثي مشترك بين جامعة أبوظبي وجامعة ولاية أريزونا وحمل عنوان «الخرسانة في الأجواء الحارة: الإنشاءات، خواص مواد البناء والجيوتيكنيك» وتم بدعم من الجمعية الأمريكية للمهندسين. وأتاح المنتدى لطلبة الهندسة في جامعة أبوظبي المشاركة في جلسات نقاشية ترأسها أستاذة في الهندسة من مختلف الجامعات، كما شاركوا نماذجهم الخاصة وتعاونوا مع خبراء في المجال على تطويرها.