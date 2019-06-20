«المركزي»: يثبت أسعار الفائدة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد، ورويترز

أكد مصرف الإمارات المركزي أن أسعار الفائدة ستظل كما هي دون زيادة أو خفض. جاء ذلك إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة، إذ أبقى المجلس الاحتياطي، في ختام اجتماعاته أمس، على أسعار الفائدة مستقرة، لكنه أشار إلى تخفيضات محتملة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية فيما بقي من العام، للتعامل مع تنامي عدم التيقن الاقتصادي وتراجع في التضخم المتوقع.

وقال البنك المركزي إنه «سيتخذ اللازم للمحافظة» على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر، وأسقط تعهد السابق بتوخي «الصبر» عند تغيير أسعار الفائدة، ويبدي حالياً نحو نصف صناع السياسات بمجلس الاحتياطي استعداداً لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الستة المقبلة.