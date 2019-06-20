«داماك» تتصدر السباق على شراء روبرتو كافالي

المصدر: ميلانو - رويترز

قال مصدر مطلع، أمس، إن «داماك العقارية» التي مقرها دبي تتصدر السباق على شراء مجموعة الأزياء الإيطالية المتعثرة «روبرتو كافالي».

وأضاف المصدر، أن عرضين ملزمين آخرين لشراء المجموعة بأسرها قدمتهما «أو.تي.بي» الإيطالية مالكة علامة «ديزل» للأزياء وشركة «بلوستار ألاينس» الأمريكية لإدارة العلامات التجارية. وكانت «كافالي» قالت الجمعة الماضي، إنها تلقت خمسة عروض لشراء العلامة التجارية.

وأحجمت الشركة ومالكتها شركة كليسيدرا للاستثمار المباشر عن التعليق.

وعقدت «كافالي» اجتماعاً لمجلس الإدارة، أمس، لبحث العروض، لكن القرار النهائي سيكون بيد محكمة الإفلاس التي أسبغت الحماية من الدائنين على العلامة التجارية في أبريل. و«داماك» شريك بالفعل مع «كافالي» في مشروع عقاري.