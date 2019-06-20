«جاليجا جلوبال» تدشن منشأة بمدينة خليفة الصناعية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

افتتحت جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية، منشأة جديدةً لها بمساحة 325 ألف متر مربع بمدينة خليفة الصناعية. شهد حفل الافتتاح، مسؤولو الشركة وموانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية التابعة لها، إضافة إلى عدد من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية.

يأتي تدشين المنشأة، في ظل اتساع حضور الشركات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، وحيث باتت مدينة خليفة الصناعية، تحتضن العديد من أبرز العلامات التجارية.

وأشاد الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ أبوظبي»، باختيار الشركة لمدينة خليفة الصناعية كمقر لمنشأتها الجديدة، مستفيدة من الأهمية المتزايدة لهذه المدينة، وقدرتها على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والمؤسسات التجارية.

وقال: نجحت مدينة خليفة الصناعية، منذ تدشينها، في استقطاب عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الألومنيوم والتعبئة والتغليف ومعالجة الأغذية واللدائن البلاستيكية، وصناعة السيارات، ما يؤكد زيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز جهود تنويعه. ونتطلع لانضمام المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة.

وقال غسان عبود، مالك مجموعة غسان عبود: الإمارات من الأسواق المهمة بالنسبة لنا، وبدأنا العمل فيها منذ 25 سنة، وتحولت الشركة من مشروع تجاري صغير للسيارات، إلى مجموعة شركات كبيرة متعددة الأعمال. وأضاف: ستكون جاليجا شريكاً لموانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية، حيث تستفيد الكثير من الشركات من موقعها الاستراتيجي. ونتوقع أن تعزز مشاريع التصنيع والمصانع الكبيرة من الحاجة إلى الخدمات اللوجستية والخدمات الأخرى في السنوات المقبلة.

وتقدم شركة «جاليجا» خدمات متعلقة بالسيارات الجاهزة، وخدمات التخزين العام، وورش السيارات، وخدمات التخليص الجمركي، وخدمات التنقل، وتستهدف الموزعين في المنطقة والتجار والشركات العالمية لتصنيع المعدات الأصلية. وبالإضافة إلى منشأة منطقة خليفة الصناعية، لدى الشركة مرافق بالإمارات ومراكز أخرى في بلجيكا والأردن.

وقال شيريش ديشباندي، الرئيس التنفيذي لشركة «جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية»: نتطلع لتعزيز مكانة الشركة كلاعب رئيس على خارطة الخدمات اللوجستية الإقليمية. ونحن على ثقة تامة بأن استثمارنا بمدينة خليفة الصناعية، يمثل خطوة استراتيجية، تتيح للشركة تحقيق أهدافها، وتعزز خطط النمو المستقبلي.

وتقدم الشركة التابعة لمجوعة غسان عبود، خدماتها للشركات التابعة للمجموعة، ضمن قطاعي الحلول اللوجستية وهندسة سلسلة التوريد، منذ أكثر من عقدين. وتدير الشركة ساحات السيارات، ومستودعات قطع غيار السيارات، والشحن، وخدمات التوثيق الجمركي، والخدمات اللوجستية وحلول الشحن الأخرى في أكثر من 100 دولة.