42 برنامجاً لـ «الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» لتدريب 3000 رائد أعمال

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلن «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التابع لوزارة الاقتصاد، مواصلة تنظيم البرامج التدريبية لرواد الأعمال الإماراتيين، والتي بدأت في يناير، بهدف تطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. ويوفّر البرنامج 42 برنامجاً تدريبياً لـ 3000 رائد عمل إماراتي، بما يسهم في رفع الناتج القومي الاقتصادي، وتماشياً مع أهداف «رؤية الإمارات 2021».

ويعمل البرنامج على تقديم البرامج التدريبية والتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة، التي تعمل على دعم المبادرات الريادية، لتحفيز الشباب المواطن في إيجاد الأفكار المبدعة، وبالتالي، تعزيز وتطوير أعمالهم. وتم خلال الأشهر الماضية، عقد 16 دورة تدريبية لأكثر من 1115 متدرباً إماراتياً، والتي تمّ تنفيذها على مستوى الإمارات السبع، مقابل تنفيذ 30 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها ما يقارب 2200 رائد عمل إماراتي خلال العام الماضي 2018، الأمر الذي يعكس إقبال الشباب الإماراتي على المشاركة في هذا البرنامج النوعي، والاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدّمها.

وأشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالدور المهم الذي يلعبه «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، في بناء وتطوير قدرات إماراتية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، باعتباره قطاعاً حيوياً، يمثل دعامة أساسية في تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، التي تعمل الدولة على ترسيخ مبادئها. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة وموائمة لمتطلبات تحفيز وتنمية ريادة أعمال إماراتية، فضلاً عن وجود العديد من المؤسسات المختصة والحاضنة لتلك المشاريع، ما أسهم في تعزيز اهتمام المجتمع بهذا القطاع الحيوي، واستقطاب العديد من رواد الأعمال والمستثمرين.

وبموجب البرنامج، سيتم عقد العديد من الدورات التدريبية، من ضمنها دورة «صناعة الفرص واقتناص الأفكار» في أم القيوين في 26 أغسطس، للتعرّف إلى الفرص الاستثمارية، وكيفية إيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لمشاريع جديدة، أو تطوير مشاريعهم الحالية. وسيتم خلال الدورة، تسليط الضوء على تطورات السوق المحلي والعالمي، والتعرّف إلى الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها.

كما ستقام دورة بعنوان «حقوق وأسرار الفرنشايز» بعجمان في 7 سبتمبر، لاستعراض بعض الخفايا الهامة التي تخص حق الامتياز التجاري، وكيفية الحصول عليه، بالإضافة إلى أهم شروط الحصول على حق الامتياز التجاري «الفرنشايز». وتمّ طرح جميع الدورات التدريبية التي سيقدمها البرنامج هذا العام على المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج. ويمكن لجميع الراغبين بالتسجيل في البرنامج، زيارة الموقع الإلكتروني uaesme.ae/TrainingProgram، للتعرف إلى الخدمات التي يوفرها.