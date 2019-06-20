طرح مبنى للتأجير في «وصل بورت فيوز»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت وصل للعقارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إطلاق المبنى الأول في مشروع «وصل بورت فيوز»، الذي يقع قرب ميناء راشد، بين شارع الميناء وشارع شاطئ جميرا. ويأتي هذا الإطلاق، كجزء من خطط الشركة لرفد السوق المحلي، بالمزيد من المساحات السكنية والتجارية، وخيارات الإقامة الفندقية، بالإضافة إلى تلبية الطلب من قبل الراغبين في الإقامة والعمل في هذه المنطقة الحيوية.

وسيوفر المبنى 270 وحدة سكنية، من غرفة نوم واحدة وغرفتين وغرفتين زائد غرفة خدم، وثلاث غرف زائد غرفة خدم. ويتم تشييد «وصل بورت فيوز» على مساحة 941,185 قدماً مربعة، كما يضم 1،465 وحدة سكنية من مختلف الأحجام والمساحات، ضمن عشرة مبانٍ، إضافة إلى العديد من المحال التجارية والمطاعم التي ستوفر كافة الخدمات اللازمة للقاطنين في هذا المشروع. ويضم المشروع أيضاً فندقين من 449 غرفة و84 شقة فندقية.