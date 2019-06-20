«اقتصادية دبي» تطلق الدورة الثانية من دليل الملكية الفكرية والمبتكرين في سنغافورة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الدورة الثانية من برنامج «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين» الذي سيقام في سنغافورة، وتم فتح باب التسجيل للبرنامج الذي يقام بين 26 وحتى 28 أغسطس.

وينظم البرنامج مركز دبي لتدريب الملكية الفكرية التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع أكاديمية سنغافورة للملكية الفكرية، ويهدف البرنامج إلى تدريب المسؤولين في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار من القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد بن لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تسعى المؤسسة إلى تسخير كافة الخدمات والأدوات التطويرية في سبيل دعم واستدامة الأعمال وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. يسعدنا إطلاق البرنامج الذي يقام للمرة الثانية في سنغافورة، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية زيادة بنحو 15% في عدد المشاركين، نظراً لأهمية البرنامج الذي يركز على الملكية الفكرية والابتكار، إذ يعدان من أبرز المقومات التي تسهم في دعم حركة الأعمال وتميزها.

وأضاف: ستقوم أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمتابعة أجندة البرنامج، التي تتضمن سلسلة من البرامج التدريبية والزيارات الميدانية لأبرز مراكز حماية الملكية، والمراكز الداعمة للابتكار، ومختبرات الابتكار الخاصة بشركة DHL وشركة Fusion World وشركة 3M، بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من أبرز الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: يسعدنا الاستمرار في طرح البرنامج بعد النجاح الذي تحقق من إطلاق الدفعة الأولى للبرنامج التي شارك فيها 18 موظفاً من 5 جهات محلية واتحادية في الدولة. ويدعم البرنامج توجهاتنا في تعزيز مكانة دبي كبيئة مثالية لمزاولة الأعمال.

أسبوع الملكية الفكرية

سيتم إطلاق البرنامج تزامناً مع أسبوع الملكية الفكرية أول مؤتمر عالمي لقيادة الملكية الفكرية في العالم. وهو يعتبر الحدث الأول على مستوى العالم في مجال الملكية الفكرية، وأسسته The IP Marketplace، وهي قاعة عرض تضم أعضاء من رابطة الابتكار والملكية الفكرية للالتقاء والمشاركة في ربط المجتمع فيما يتعلق بالابتكار وخلق فرص عمل