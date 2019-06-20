افتتاح المركز الروسي الأول للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تم أمس في مدينة دبي للإنترنت إطلاق أول مركز روسي من نوعه للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتسهيلات من مركز الصادرات الروسية، ليكون واحداً من أكبر منصات دعم شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية خارج حدودها. وتمثل هذه شهادة جديدة تؤكد المكانة المميزة لدبي بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً للتكنولوجيا والإبداع. ويأتي الإطلاق بعد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين مدينة دبي للإنترنت ومركز الصادرات الروسية في «جيتكس» 2018.

حضر إطلاق المركز ميخائيل مامونوف، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي، وسيرجي كوزنيتزوف، السفير فوق العادة ومفوض الاتحاد الروسي لدى دولة الإمارات، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «تيكوم»، وعمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

وقال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم: «تواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، إذ نجحت في الوصول باقتصادها إلى المرتبة الخامسة على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، في حين تواصل دبي إسهامها في ترسيخ الريادة الاقتصادية الإماراتية انطلاقاً من دورها بوصفها مركزاً حيوياً ومحورياً للأعمال في المنطقة ونقطة جذب رئيسة لأفضل العقول والمهارات وأكثر الشركات العالمية تميزاً وابتكاراً وإبداعاً. ويسعدنا أن تختار دولة روسيا الصديقة مدينة دبي للإنترنت لاستضافة أول مركز للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها خارج حدودها، تأكيداً على عمق الروابط بين الجانبين الإماراتي والروسي».

من جانبه، قال عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: «تلتزم مدينة دبي للإنترنت منذ انطلاقتها بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بالمنصة التي تحتاجها للابتكار والنمو، وتقوم مهمتنا على تطبيق استراتيجية دبي للابتكار على أرض الواقع، من خلال عملنا على تعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز التكنولوجي الرئيس في المنطقة. ويأتي إطلاق المركز الرقمي الروسي الجديد في مدينة دبي للإنترنت ليضيف مستوى آخر من الفعالية والنشاط إلى المشهد التكنولوجي النشط والمتنامي في دبي، تماشياً مع نهج الإمارة المستمر في تحفيز الاقتصاد وتزويد الشركات بفرص الأعمال الجديدة للاستفادة منها وتفعيلها وتمكينهم من تحقيق النجاح المنشود من خلالها».

وقال محمد شيحا، الرئيس التنفيذي للمركز الروسي: «يسعى عدد متزايد من رواد الأعمال والمستثمرين الروس بقطاع التكنولوجيا إلى اتباع طرق جديدة لنمو شركاتهم. وتتمحور مهمتنا في البناء على السمعة الممتازة لأعمال هذه المؤسسات، بوصفها شركاء محتملين يمكن الاعتماد عليهم في الحصول على خدمات جيدة بأسعار تتميز بالكفاءة مقابل القيمة، ولهذا الغرض اخترنا دبي للإنترنت ليوجد فيها مركز الابتكار بالمنطقة».