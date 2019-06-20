«مايكروسوفت» تطلق مركز «هايبر كلاود» من الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي ـ وائل اللبابيدي

دشنت مايكروسوفت من برج العرب في دبي رسمياً أمس أول مركزين من مراكز بياناتها الضخمة Hyper Cloud في الشرق الأوسط في دبي وأبوظبي وذلك بهدف دعم مبادرات التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة والعالم، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، فيما أكّدت مايكروسوفت أن مركزي البيانات سيرسخان مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لخدمات الحوسبة على مستوى العالم، خصوصاً مع وجود طلب كبير جداً من شركات عالمية لديها عمليات في آسيا والشرق الأوسط لنقل عملياتها الحوسبية إلى مركزي بيانات الشركة في الإمارات واللذين سيشكلان جزءاً رئيسياً من المنظومة العالمية لمراكز البيانات التابعة لمايكروسوفت حول العالم.

وتعد استثمارات عملاق التقنية، المتواجدة في الدولة منذ 25 عاماً، جزءاً من استثمارات بقيمة ملياري دولار أعلنت عنها الشركة مؤخرا بهدف توسيع خدماتها المتعلقة بالحوسبة السحابية حول العالم، حيث تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة كذلك إطلاق مراكز بيانات مماثلة في سويسرا وفرنسا وألمانيا.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء خلال كلمته في حفل الإعلان عن مركزي البيانات أن إطلاق مركزي البيانات في الدولة سيعزز عمليات التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في الإمارات ويوفّر إمكانيات تقنية كبيرة في متناول الشركات على مختلف أحجامها ويرسخ مكانة الدولة مركزا عالميا لخدمات الحوسبة السحابية على مستوى العالم.

ولفت معاليه إلى أن اقتصاد البيانات الذي يعتبر وقود الاقتصاد العالمي اليوم سيضيف 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030.

وأضاف: «كمية البيانات الهائلة التي ينتجها ويستخدمها الأفراد والشركات اليوم ستغير أسلوب حياتنا التي ستقاس أهميتها بالمقارنة مع حجم البيانات التي سنولدّها وليس الأيام التي نعيشها. وهذا بدوره سيحول المدن والدول وسيكون هنالك عواصم جديدة للتقنية والابتكار في العالم.

بيئة سحابية

وأكّد معاليه أن مركزي البيانات يعزّزان بيئة الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في الإمارات والاستفادة من تقنيات الثورة الرابعة وتأمين بيئة داعمة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير رأس المال البشري المؤهل تقنياً للاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستوفرها المبادرات الرقمية في الدولة.

ثقافة الابتكار

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن إطلاق مايكروسوفت لخدمات الحوسبة السحابية يؤكد الدور الرائد والمكانة المركزية لدولة الإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف:«يسهم وجود خدمات سحابية في المنطقة في تعزيز ثقافة الابتكار وخصوصاً ضمن فئة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال لبناء خدمات ومنتجات رقمية تنافس عالمياً كما يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة في الدولة في مجال تقنية المعلومات.

مركزان عالميان

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت في الخليج إن مركزي البيانات، اللذين لن يكشف عن موقعهما المحدّد لدواع أمنية، لن يخدما الشركات في الإمارات فحسب بل في العالم، خصوصاً مع وجود طلب كبير جداً من شركات عالمية في قطاعات مختلفة لنقل بياناتها إلى الإمارات لتكون أقرب إلى عملائها في المنطقة وتتمكن من تعزيز خدماتها، لافتاً إلى أن التحول للسحابة يوفر أكثر من 50% من تكلفة والخوادم الحوسبية التقليدية وما بين 50 إلى 80% من فاتورة استهلاك الطاقة على الشركات، مؤكداً أن المركزين يضعان الدولة في صميم عملية التحول الرقمي والابتكار في المنطقة والعالم.

مليون شركة

وأضاف أن 40 شركة من القطاعين العام والخاص في الإمارات ومن بينها «مطارات دبي» والاتحاد للطيران، ومبادلة للتنمية وبنك المشرق، حولت عملياتها الحوسبية - جزئياً أو بالكامل - إلى سحابة مايكروسوفت خلال الإطلاق التجريبي للسحابة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف من خلال مركزي البيانات تحويل أكثر من مليون شركة في الشرق الأوسط إلى سحابتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، انطلاقاً من الإمارات. وأشار إلى أن مركزي البيانات سيمكنان الشركات وخصوصاً البنوك والمؤسسات المالية، التي يجب أن تبقى بياناتها ضمن جغرافية الدولة، من التحول إلى السحابة.

أمن وخصوصية

ولفت حشيش إلى أن مراكز البيانات تتمتع بنفس مستوى الأمن والخصوصية والامتثال والشفافية التي تتمتع بها باقي مراكز البيانات الكبرى في مايكروسوفت حول العالم وعددها 54 في 140 دولة، مؤكداً أن ملكية بيانات الشركات وحقوق الوصول إليها ونقلها ستكون من حق الشركة المشتركة بالكامل، وأن مايكروسوفت التي تستثمر سنوياً أكثر من مليار دولار على أمن مراكز بياناتها تلعب فقط دور الوصي المستضيف للبيانات ولا تتدخل نهائياً في ملكية أو محتوى تلك البيانات.

لافتاً إلى أن مايكروسوفت هي أول مزوّد للخدمات السحابية متوافق مع معايير «هيئة أبوظبي الرقمية» و«مركز دبي للأمن الإلكتروني». وأضاف «عملنا عن كثب مع الجهات المحلية المعنية من أجل تلبية أفضل متطلبات الامتثال لعملائنا وضمان أن خدماتنا السحابية متوافقة مع جميع المعايير والشهادات المحلية ذات الصلة».

طلب كبير

وأضاف: «حققت أعمال منصة الحوسبة السحابية لمايكروسوفت نمواً بنسبة 41% من نشاط وسحابة Azure التي تعتبر المحرك الرئيسي لمراكز بيانات الشركة بنسبة 73% عالمياً في الربع الأول من العام، ونعتقد أن هناك طلباً كبيراً لتبني خدمات السحابة.

خدمات المركزين

وسيوفر مركزا البيانات خدمات مايكروسوفت آزور Azure ومايكروسوفت أوفيس 365 في المناطق السحابية الجديدة في الإمارات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة أخرى من الخدمات السحابية التي تتضمن تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، كما ستقدم مايكروسوفت أيضاً أوسع مجموعة من شهادات الامتثال في مجال حماية البيانات والأمن والخصوصية، بحيث توفر أكثر الإجراءات الوقائية في العالم.

«مقر إقامة البيانات»

وعلى نفس السياق ستتمكن المنظمات والشركات من الاستفادة من موقع المراكز السحابية الجديدة عن طريق تحقيق متطلب«مقر إقامة البيانات» الذي من شأنه تأمين الحفاظ على بيانات العملاء الأساسية داخل الإمارات، علماً أنه يتم حماية هذه البيانات بشكل أكبر من خلال اعتماد مايكروسوفت على آيزو«ISO/‏‏IEC 27018»، وهي أول مدونة تنظم الممارسات الخصوصية في عالم الحوسبة السحابية بما يتماشى مع متطلبات الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع«PCI»وكذلك اللوائح العامة لقوانين حماية البيانات«GDPR».

55 ألف وظيفة

قال سيد حشيش إن مركزي بيانات مايكروسوفت سيساعدان وفقاً لدراسة لشركة«آي دي سي» في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل جديدة ضمن منظومة مايكروسوفت الحوسبية الجديدة في الإمارات وذلك حتى 2022، وأنه سيتم توليد عوائد بقيمة 10.16 دراهم مقابل كل درهم يتم إنفاقه لصالح سحابة مايكروسوفت.

وأضاف:«تتوقع مايكروسوفت أيضاً أن يكون للمناطق السحابية الجديدة في دولة الإمارات تأثير مستدام على خلق فرص العمل وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يمثل بدوره مؤشراً إيجابياً لجميع الحكومات الطامحة إلى تحقيق التنافس مع نظيراتها العالمية.