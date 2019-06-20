الإمارات تحافظ على ريادتها التكنولوجية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أن الإمارات تعد الدولة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن هذه المكانة تحققت من خلال حرصها على ضمان توفير خدمات الهاتف المتحرك على نطاق واسع في كافة أنحاء الدولة، وكذلك عبر التحسين المستمر لجودة الخدمات التي يتم تقديمها.

وقالت الهيئة في تقرير أعدته عن نتائج مقارنة الشبكات الخلوية في الدولة عن الربع الأخير من العام 2018، إنها وفي إطار سعيها للالتزام بأعلى المعايير في مجال خدمات الهاتف المتحرك، فقد قامت بإجراء مسح قياسي واسع النطاق حول شبكات الهاتف المتحرك في الإمارات عن العام 2018، مؤكدة أنه تمت مناقشة نتائج المسح مع الشركتين المرخص لهما «اتصالات» و«دو»، وذلك لتمكينهما من مواصلة تعزيز مستوى وجودة خدمات الهاتف المتحرك التي يتم تقديمها.

كما أجرت هيئة تنظيم الاتصالات استطلاعاً آخر لقياس جودة الشبكات في الأماكن المغلقة على غرار المسح الميداني الخارجي في 50 موقعاً على مستوى الدولة بين شبكتي «دو» و«اتصالات»، وأظهرت النتائج أن المرخص لهما «اتصالات» و«دو» حققا نتائج جيدة جداً في مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الصوت والبيانات لتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع.