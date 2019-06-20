«موديز»: الذكاء الاصطناعي بالإمارات الأكثر تقدماً

المصدر: Ⅶ دبي- وائل الخطيب

قالت مؤسسة موديز، إن الاقتصادات الناشئة مثل الإمارات تمتلك البنية التحتية الرقمية المتقدمة للغاية، وإن اعتماد بعض التقنيات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وخاصة أنظمة التعرف على الوجه والدفع الرقمي، هي أكثر تقدماً في الإمارات والصين منها في العديد من الاقتصادات الحديثة.

وأضافت: «الإمارات والصين لديهما استراتيجيات ذكاء اصطناعي قيد التطبيق، حيث تتطلع الصين لتصبح رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فيما أصبحت الإمارات أول دولة على مستوى العالم تمتلك وزارة للذكاء الاصطناعي».

وتابعت موديز: «الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على رفع القوة الاقتصادية والمؤسسية والمالية والحد من التعرض للمخاطر، كما أن اعتماد التكنولوجيا يكتسب تسارعاً».