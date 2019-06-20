«دبي للطيران» تؤجر 3 طائرات بوينغ 777

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران أن قسم التأجير في الشركة وقّع اتفاقية شراء وإعادة تأجير بتمويل من نوع PDP لثلاث طائرات بوينغ 777 جديدة مع شركة الشحن الجوي AirBridgeCargo المملوكة لشركة فولغا دنيبر ومقرها موسكو.

وستكون هذه الطائرات الثلاث الأولى من نوعها التي تدخل أسطول AirBridgeCargo في عام 2020.

وقّع الاتفاقية فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، وأليكسي إيسكين، رئيس مجموعة فولغا دنيبر، وسيرجي كرافشينكو - رئيس بوينغ روسيا.

وقال فيروز تارابور: «نرحب بأحدث عميل لنا سيستفيد من قدرتنا على تلبية متطلبات أسطوله ضمن مساعيه إلى توسيع وتنويع عملياته مع هذا النوع المحدد من الطائرات، وتعد شركتنا أكبر مؤجر لطائرات 777F في العالم، وساعدت خبرتنا الطويلة مع هذا النوع من الطائرات في تنفيذ هذه الاتفاقية بسرعة، ونتطلع إلى علاقة طويلة ومجزية مع الشركة مع استمرارها في تطوير عملياتها بنجاح».

وقال أليكسي إيسكين: «تمثل اتفاقيتنا محطة مهمة في تاريخنا، حيث نرحب بأول طائرة من طراز بوينغ 777 في أسطولنا، وهذه الطائرات ستدعم استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع أسطول طائراتنا وتحديثه، ما سيسمح لنا بتقديم خدمة ذات فعالية أكبر من حيث التكلفة لعملائنا».

وتمتلك دبي لصناعات الطيران حالياً 15 طائرة مملوكة وقيد الطلب من طراز بوينغ 777.