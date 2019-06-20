سياحة أبوظبي تستعرض الفرص والمشاريع المقبلة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

عقدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اجتماع تطوير القطاع السياحي الدوري لمديري المنشآت الفندقية لمناقشة الشراكات والفرص والتطورات والمشاريع المقبلة والمؤثرة على النشاط السياحي في الإمارة.

حضر الاجتماع، الذي أقيم بفندق إديشن أبوظبي، مديرو فنادق وممثلو الجهات الشريكة المعنية بقطاع السياحة مثل مناطق الجذب، وشركات إدارة الوجهات، والاتحاد للطيران، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، إضافة إلى مديرين وموظفين من الدائرة.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: شهدنا نمواً قوياً في أعداد الزوار ونزلاء منشآتنا الفندقية خلال السنوات الأخيرة، غير أنه يتعين علينا التطلع دائماً إلى الأفضل إذا أردنا المحافظة على هذه التوجهات. وأضاف: إننا في مهمة متواصلة لاستكشاف المزيد من الأسواق الجديدة واستهدافها والتوسع فيها، من خلال تقديم برامج تجريبية ومبادرات، ومدّ جهودنا التشغيلية إليها، خصوصاً الأسواق الواعدة والمليئة بالفرص، بينما نأمل بالعمل بشكل أقرب مع شركائنا المحليين عبر سلسلة الأنشطة القيّمة في الإمارة، لدعمنا في تكثيف أعداد زوّار أبوظبي.

ووضعت الدائرة أنظمة جديدة في قطاع السياحة لتحسين أداء الفنادق، والتي جاءت حصيلة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وتشمل تخفيض الرسوم السياحية للفنادق والمطاعم من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، ورسوم البلدية اليومية لكل غرفة فندقية من 15 درهماً إلى 10 دراهم، إلى جانب تخفيف متطلبات تأشيرات السياحة الخاصة بالعديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين والهند وروسيا، وإطلاق منصة مركزية لترخيص الفعاليات.

وخلال الفترة منذ بداية العام وحتى أبريل، ارتفعت أعداد نزلاء الفنادق بنسبة 2.3% إلى 1.76 مليون نزيل، كما ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 13.7% إلى 2.25 مليار، ونسبة إشغال الفنادق من 1.1% إلى 79%.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، تأثر القطاع السياحي بالعديد من التحديات العالمية، بما في ذلك النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وقوة الدولار الأمريكي التي يرتبط به الدرهم مقابل عملات الأسواق الرئيسية مثل اليورو والجنيه البريطاني. كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على جهود مكتب الفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تعزيز أداء الفنادق، والتي تتضمن تنظيم جدول متكامل من الفعاليات الترفيهية والمهرجانات المتمحورة حول موضوع معين، والأنشطة التشغيلية على مدار العام، مع التركيز على الأعداد التي تجذبها هذه الفعاليات من التذاكر المشتراة من قبل المقيمين في الفنادق وعدد ليالي إقاماتهم.

فعاليات متنوعة

ناقش الاجتماع الزيادة المتوقعة في زوار الإمارة بالتزامن مع استضافة بطولة الفنون القتالية المختلطة «UFC 424»، المقررة إقامتها في 7 سبتمبر المقبل بجزيرة ياس، وجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2019، وانطلاق موسم #صيف_أبوظبي، إضافة إلى مجموعة من الأحداث الشيّقة الأخرى التي سيتم الكشف عنها لاحقاً في الربعين المقبلين.