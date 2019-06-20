برنامج تمويل التجارة العربية يوافق على طلبات بقيمة 223 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثامن عشر بعد المئة في مقره في أبوظبي، أمس، برئاسة الدكتور عبدالرحمن الحميدي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول، وتمت الموافقة على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 223 مليون دولار. وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي.

وبحث المجلس تطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل خدمة للتجارة العربية. وتطرق المجلس إلى نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية، والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان «atfp.org.ae».. كما استعرض نشاط الترويج والندوات التعريفية للعام 2019، واللقاءات المزمع إقامتها والخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب.