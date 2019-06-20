48 علامة تجارية تحصل على لقب «سوبربراندز»

المصدر: دبي- البيان

كرّمت «سوبربراندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، 48 علامة تجارية من الإمارات، بمنحها لقب «سوبربراندز»، وذلك ضمن فعالية جوائز سوبربراندز السنوية الخامسة عشر، والتي أقيمت في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي. كما شهدت الفعالية الكشف عن كتاب سوبربراندز 2019، في الحفل الذي يعتبر بمثابة أوسكار العلامات التجارية.

وقال مايك إنغلش مدير سوبربراندز في الشرق الأوسط: شارك أكثر من 2000 علامة تجارية رائدة في الإمارات، للحصول على لقب سوبربراندز. وحققت 64 منها فقط نسبة تفوق 80 % من إجمالي الدرجات، لتحصل من مجلس سوبربراندز على اللقب، الذي يمثل مصادقة هامة وشهادة أكيدة على تميز العلامة التجارية أمام العملاء والإعلاميين والموردين والمستثمرين والموظفين. ولم يقتصر التصويت هذا العام على مجلس العلامة فقط، إذ تمت دعوة أكثر من 2000 من كبار المديرين وخبراء التسويق المدعوين للتصويت للعلامات المرشحة.

ويقدم كتاب «سوبربراندز» لعام 2019، نبذة من صفحتين عن كل علامة تحمل لقب «سوبربراندز»، يتتبع نشأتها وتطورها، ويقدم ملامح سريعة عن كل ما يهم القارئ حول العلامة التجارية، وحقائق مثيرة عنها، وعن إنجازاتها الفريدة، وقد تم الكشف عنه خلال الفعالية.