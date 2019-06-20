الإمارات تشارك في مؤتمر تحديث التجارة في دول «أيورا»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

شاركت الإمارات ممثلة في وزارتي الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمؤتمر تحديث التجارة في دول رابطة المحيط الهندي، والمعروفة بدول «أيورا»، والذي اختتم أعماله أمس في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، بحضور وفود من 22 دولة من الدول الأعضاء.

وألقى كلمة الدولة في المؤتمر، محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، حيث أكدت الإمارات أهمية المؤتمر، باعتباره أكبر حدث تجارى يجمع الدول المطلة على المحيط الهندي سنوياً، ومناقشته تطوير الاقتصاد المستدام، والتمكين الاقتصادي للمرأة في دول «أيورا»، إضافة إلى استعراض فرص تعزيز التجارة والاستثمار بين دول الرابطة، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجهها. وشددت الكلمة على التزام الدولة بتشجيع جذب الاستثمارات إليها، من خلال خطط وسياسات عمل مبتكرة، تستند إلى المكانة التي تتمتع بها الدولة، وحصلت بها على تصنيفات عالمية غير مسبوقة.

وأشار الزعابي في الكلمة التي ألقاها في ورشة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة بدول «أيورا»، إلى أن المرأة تلعب دوراً محورياً في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارات، مشيراً إلى أن إسهامات المرأة في اقتصاد الإمارات، تتسم بالمثابرة والتفاني، وتسهم هذه المشاركة النشطة للمرأة الإماراتية، في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد، التي تتميز في التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الإقليمي.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، استضافت يومي 10 و11 ديسمبر الماضيين، ورشة عمل حول الاندماج المالي لسيدات أعمال رابطة «أيورا» في أبوظبي بالتنسيق مع الأمانة العامة للرابطة، والجهات المعنية حيث جمعت الورشة بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني ورائدات الأعمال بالدول الأعضاء.