«إمباور» تشارك بمؤتمر ومعرض جمعية تبريد المناطق ببيتسبرغ

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يشارك أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في فعاليات الدورة الـ 110 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019، تحت شعار «الطاقة لمدن أكثر استدامة»، المنعقد في مدينة بيتسبرغ، بولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 يونيو.

كما سيحضر بن شعفار اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية لتبريد المناطق على هامش المؤتمر، وهو المنصب الذي يشغله بوصفه أول عربي إماراتي منذ العام 2013 في الجمعية التجارية غير الربحية التي تُعنى بتسهيل تبادل المعلومات بين العاملين في قطاع صناعة تبريد المناطق. وسيشارك في الجلسة الافتتاحية التي تحمل عنوان: «خفض انبعاثات الكربون في المدن باستخدام تبريد المناطق»، وسيستعرض خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية أبرز التغيرات والتطوير في صناعة تبريد المناطق، والنظرة المستقبلية لصناعة الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» إن «فعاليات الدورة الـ 110 من المؤتمر والمعرض الدولي للجمعية الدولية لتبريد المناطق فرصة مهمة لعرض أحدث الحلول والابتكارات في صناعة تبريد المناطق التي تتخذها إمباور، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، للحفاظ على البيئة». وأضاف أن إمباور تسعى من خلال المشاركة في اجتماع الجمعية الدولية لتبريد المناطق، والتي يحضرها خبراء وقادة ومتخصصون في قطاع تبريد المناطق حول العالم، إلى الاستفادة من الخبرات والمعرفة، لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة النظيفة في الاقتصاد الوطني، والحد من انبعاثات الغازات الضارة، ودعم الاقتصاد الوطني والعالمي، لتوفير مستقبل آمن للأجيال القادمة.