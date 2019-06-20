منتدى شركات المستقبل يدعو لزرع ثقافة الاندماج والابتكار بالمؤسسات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكدت الدكتورة رجاء القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أنه يجب على الشركات في المستقبل، مواكبة المتغيرات العالمية، والاستعداد لمرحلة نوعية من مفهوم ممارسة الأعمال، قائم على الاستدامة في مختلف النشاطات والمجالات، مشيرةً إلى أن مستقبل الأعمال يقوم على ركائز أساسية، تشمل الابتكار والاندماج والاستدامة وتسخير الثورة التقنية لخدمة الأهداف المؤسسية.

جاءت كلمتها خلال افتتاح منتدى «الإندماج والابتكار والاستدامة: شركات المستقبل»، الذي نظمه مؤخراً مجلس سيدات أعمال دبي، بالتعاون مع جامعة ولونغونغ في دبي، وهيئة الأمم المتحدة في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، تحت شعار "توازن للأفضل".

وشهد المنتدى إطلاق كتاب خاص تحت عنوان "التوازن للأفضل Balance for Better"، هو حصيلة جهود بحثية أكاديمية ومهنية، ومقابلات مع نساء قياديات ضمن سلسلة ورش المرأة في القيادة منذ عام 2015، وهو الكتاب الذي يركز على جهود المساواة بين الجنسين، مع استعراض نماذج واقعية من بيئة الأعمال في الإمارات. ويعتبر الكتاب إضافة حقيقية، تعزز مفاهيم المساواة بين الجنسين، ودور المرأة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال، لاستناده إلى تجارب واقعية وحقيقية للمرأة في بيئة الأعمال بالدولة.

وشهد المنتدى حضور أكثر من 200 مشارك ومشاركة، ويعتبر استكمالاً لسلسلة ورش المرأة في القيادة التي بدأت منذ عام 2015، بتعاون بين جامعة ولونغونغ في دبي، ومجلس سيدات أعمال دبي حيث استمع الحضور إلى مناقشات حول قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات التقنية، وكيفية التزامها تجاه جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على اعتماد توجهٍ متكامل وشامل للابتكار، لمواجهة تحديات الأعمال، قائم على الاحتواء والتعاون والانفتاح وتبادل الخبرات والشراكات. وسلط المشاركون الضوء على أهمية الدمج بين العنصر البشري والتقدم التكنولوجي، للوصول إلى ابتكار مستدام، يحقق الغايات التنموية، ويعزز من الدور الذي تلعبه المرأة في بيئة الأعمال، باعتبارها عنصراً قيادياً هاماً في المنظومة المتكاملة لدورة الأعمال.