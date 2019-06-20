«لاندمارك» و«إتش إس بي سي» ينفذان معاملة لربط منصتي بلوك تشين مستقلتين

المصدر: دبي- البيان

استكملت «مجموعة لاندمارك» وبنك «إتش إس بي سي» بنجاح العملية الأولى من نوعها لربط منصتي بلوك تشين مستقلتين، في عملية تؤكد تعاون الطرفين وتستعرض دور التقنيات التعاونية في دفع عجلة التجارة العالمية في المستقبل، وتجسد أيضاً خطوة طموحة لقطاع تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط نحو تبني تقنية بلوك تشين.

وتم تنفيذ العملية من خلال إرسال شحنة كبيرة من شركة «بي دي إندستريز» في هونغ كونغ إلى «محل الأطفال»، العلامة التجارية المحلية التابعة لـمجموعة لاندمارك في الإمارات. وباستخدام منصة «فولترون»، تم إصدار خطاب اعتماد من بنك «إتش إس بي سي»، بالتعاون مع منصة ReChainME، التابعة لمجموعة لاندمارك، والتي أتاحت تواصلاً سلسلاً مع شركاء الدعم اللوجستي عبر طرفي هذا الممر التجاري الحيوي المتمثل في هونغ كونغ والإمارات.

وتتيح الانسيابية في الربط بين أطراف العملية، والتي توفرها تقنية بلوك تشين، لجميع المعنيين ضمن سلسلة التوريد الاطلاع على كافة المستندات وتتبع الشحنة بشكل مباشر، وبالتالي تقليص الوقت الإجمالي اللازم لإكمال الصفقة بمدة زمنية تتراوح إلى 12 يوماً أو ما يعادل نسبة 40%.

وقد ساهم ذلك أيضاً في تقليص الحاجة إلى المستندات الورقية، حيث تتضمن عمليات سلاسل التوريد في قطاع تجارة التجزئة عادةً عدداً كبيراً من المستندات الورقية التي يتم تدقيقها وتحديثها في محطات مرور الشحنات.

وكان بنك «إتش إس بي سي»، قد ساهم سابقاً في تيسير أربع معاملات لإصدار خطابات اعتماد باستخدام هذه التقنية عبر شبكته العالمية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها ربط منصة «فولترون» بمنصة بلوك تشين مكملة، والمرة الأولى التي يتم فيها استخدام منصة «فولترون» لإصدار خطاب اعتماد بين الإمارات وهونغ كونغ.