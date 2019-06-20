«نور بنك» يطلق باقة مصرفية مطوّرة

المصدر: دبي- البيان

أطلق نور بنك باقة مصرفية جديدة ومتميزة لشريحة السكان المتنامية في الإمارات. وللمرة الأولى، سيستفيد عملاء البنك الذين يشتركون في هذه الباقة من مجموعة من المميزات الجديدة والمطوّرة لحسابات تحويل الرواتب بدون الحاجة إلى تحويل الراتب فعلياً إلى نور بنك، وذلك بناءً على نقاط الائتمان. كما يقدم البنك في إطار هذه الباقة ضمانة لثلاثين يوماً لاسترجاع الأموال على أي منتجات إضافية تدخل في العرض.

وعلاوة على الموافقة الفورية على البطاقات والحسابات، بإمكان العملاء تحويل أموالهم حول العالم مجاناً والمشاركة في برامج الولاء لشركاء نور بنك، بما في ذلك برنامج «يو من إعمار» و«سكاي واردز طيران الإمارات».

وقال مفضل كاجيجي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك: «تجربة الانضمام المدعومة رقمياً تتميز ببساطتها وتسهل تجربة العميل بطريقة فعالة».