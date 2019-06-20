8 مليارات صافي دخل بنوك أبوظبي للربع الأول بنمو 1.1%

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

بلغ مجموع صافي الدخل للبنوك والمصارف «تجارية وإسلامية» العاملة في أبوظبي 8 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2019 بزيادة نسبتها1.1% عن الربع الأول من عام 2018.

وكشف تقرير لمركز إحصاء أبوظبي أمس عن أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل نحو 83.9% من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك، في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بنحو 16.1%.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الأول من عام 2019 نتج عن الارتفاع في دخل الاستثمار بنسبة 48.9% وصافي الفوائد بنسبة 1.9% مقارنة مع الربع نفسه من عام 2018.

وأشار تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن عدد العاملين في نهاية الربع الأول بلغ نحو 11.9 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية مقابل 11.8 ألف عامل من الربع الأول في عام 2018.

أوضح التقرير أن قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين الإجمالية في الربع الأول بلغ 43.4 ألف درهم.