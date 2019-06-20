غرفة عجمان تنظم معرضاً لرواد أعمال المشاريع المبتكرة

المصدر: Ⅶ عجمان- أسامة أحمد

افتتح سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان صباح أمس معرض رواد الأعمال الابتكارية الناشئة وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار بجامعة عجمان ومركز X التابع لدائرة البلدية والتخطيط. ويأتي تنظيم المعرض بهدف ترويج رواد الأعمال والمشاريع المبتكرة والتي تقدم حلولاً جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وشارك في فعاليات المعرض 12 مشروعاً مبتكراً وصاحب المعرض تنظيم جلستين للتعريف بأبرز الابتكارات العلمية والذكاء الاصطناعي. وأكد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان اهتمام وحرص غرفة تجارة وصناعة عجمان دعم رواد الأعمال لاسيما أصحاب المشاريع المبتكرة من خلال توفير المنصات الترويجية لابتكاراتهم التي تجد حلولاً عديدة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتي تأتي ضمن الأجندة الوطنية في الدولة.

ومن جانبها أشارت إيمان الشامسي، مدير إدارة دعم العضوية إلى أن المعرض يستمر لمدة يوم واحد ويتم خلاله استعراض أبرز الابتكارات وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال والشركات مع أصحاب المشاريع المبتكرة التي تم اختيارها بعناية من قبل الغرفة لإبرازها والاستفادة منها ولدعم رواد الأعمال، إلى جانب تنظيم جلستي عمل لعرض الأعمال المشاركة في المعرض.