«دبي الجنوب» و«جامعة ساوث ويلز» يبحثان مستقبل قطاع اللوجستيات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «جامعة ساوث ويلز» برنامج «الماجستير في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الدولية» الجديد والمتاح في الحرم الجامعي الواقع في «دبي الجنوب» اعتباراً من العام الجاري. وجرى الإطلاق الرسمي خلال حفل أقيم أمس تحت شعار «الاستدامة والتكنولوجيا في قطاع اللوجستيات»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والرواد، وفي مقدمتهم محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»؛ وراجي حتر، كبير مسؤولي الاستدامة في شركة «أرامكس»، الذي قدّم عرضاً مفصلاً حول المبادرات المستدامة ضمن القطاع اللوجستي؛ وستيوارت ميليجان، مسؤول برنامج اللوجستيات في «جامعة ساوث ويلز»، الذي استعرض دور الاستدامة والتكنولوجيا في إعادة صياغة مستقبل قطاع اللوجستيات.

وقال محسن أحمد: «يسعدنا أن نشارك في هذا الحدث النوعي إلى جانب نخبة من الخبراء الرئيسيين في هذا القطاع لتقديم خبرات وتجارب واسعة في مجالٍ أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من مناخ الأعمال، وذلك عبر إطلاق برنامج الماجستير الجديد ليرسّخ موقع إمارة دبي كوجهة إقليمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والتعليم والاستدامة والابتكار.