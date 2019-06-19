مايكروسوفت تطلق أولى مراكز بياناتها إقليميا من الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أطلقت مايكروسوفت من برج العرب في دبي رسميا اليوم أولى مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في دبي وأبوظبي وذلك بهدف دعم مبادرات التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة.

وتعد استثمارات عملاق التقنية في الدولة جزءًا من استثمارات بقيمة ملياري دولار أعلنت عنها الشركة مؤخرا بهدف توسيع خدماتها المتعلقة بالحوسبة السحابية حول العالم. حيث تعتزم الشركة خلال العام الحالي كذلك إطلاق مراكز بيانات في سويسرا وفرنسا وألمانيا.

وأكد معالي العلماء أن إطلاق مركزي البيانات في الدولة سيعزز عمليات التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص وتضع إمكانيات تقنية كبيرة في متناول الشركات على مختلف أحجامها وترسخ مكانة الدولة مركزا عالميا لخدمات الحوسبة على مستوى العالم.

ولفت معاليه إلى أن اقتصاد البيانات الذي يعتبر وقود الاقتصاد العالمي اليوم سيضيف 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030.

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت في الخليج أن الشركة الأمريكية تستهدف من خلال مركزي البيانات تعزيز عمليات التحول إلى السحابة لأكثر من مليون شركة في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة انطلاقا من دبي.