الإمارات الخامسة عالمياً في جاهزية الدول للتغيير

المصدر: دبي - البيان

احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة على مؤشر «كي بي إم جي» لجاهزية الدول للتغيير 2019 بعد سويسرا وسنغافورة والدنمارك والسويد، الذي يصنّف الدول المشاركة وفق مدى استعدادها نحو الاستجابة ومواكبة التغييرات المهمة عالمياً، وحلّت الإمارات في المرتبة الخامسة.

وصنف المؤشر مدى جاهزية 140 دولة استناداً إلى 3 ركائز أساسية للقدرة، شملت المؤسسات والحكومات والأفراد والمجتمع المدني.

وتعد الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتلت مرتبة متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى. وتحتل الإمارات مركز الصدارة عالمياً متقدمة على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا في الجاهزية التامة للتغييرات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية.

وتركز نسخة العام من المؤشر على جاهزية الدول نحو تغيرات المناخ، وقدرتها على تحديد ومعالجة المخاطر الناجمة عنها والتخفيف من حدّتها.