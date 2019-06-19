دبي وأبوظبي ضمن أكثر 25 مدينة صديقة للزوار عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

جاءت دبي وأبوظبي ضمن أكثر 25 مدينة للزوار في العالم، حسب قائمة موقع ترفيل بريد العالمي للسياحة والسفر. وحلّت دبي في الترتيب 21 وأبوظبي في المركز 22 عالمياً على القائمة التي ضمت مئة مدينة في العالم.

وتفوقت دبي وأبوظبي على مدن مثل شتوجارت وميونيخ في ألمانيا وبيرن في سويسرا ولندن وجلاسكو في بريطانيا. وحصلت دبي في تقييم الخبراء لتكون في هذا الترتيب على 6.9 نقاط، بينما حصلت في فئة الأمان على 8.5 نقاط. وفي تقييم الزوار، حصلت دبي في فئة السعادة على 6.8 نقاط، وفي فئة الانفتاح لاستقبال السائحين من أنحاء العالم على 5.9 نقاط، وحصلت دبي في البنية التحتية السياحية على 8.6 نقاط.

وقال التقرير إن هناك كثيراً من الأنشطة التي توفرها دبي للزائرين.