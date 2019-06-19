افتتاح «كونكرايتيف» لطباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

شهدت دبي، أمس، افتتاح مركز «كونكرايتيف Concreative» لإنتاج الوحدات التراكمية الضخمة وطباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد، بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والمركز في منطقة ند الحمر الصناعية يقدم الخدمات المدمجة لتصميم وإنتاج وتركيب عناصر هندسية وإنشائية من الخرسانة المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد باستثمارات مبدئية في روبوت واحد فقط وصلت إلى 6 ملايين درهم سيتم مضاعفتها خلال الفترة المقبلة مع التوسع في الإنتاج.

هدف

وتهدف «كونكرايتيف» منذ إطلاقها العام الماضي وحتى عام 2030 إلى المشاركة في تشييد 25% من المباني الجديدة وفق الطباعة الثلاثية الأبعاد في مدينة دبي ودولة الإمارات، مما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وقال خليل دغري، المدير المؤسس للشركة لـ «البيان الاقتصادي» على هامش الافتتاح أمس: تحرص «كونكرايتيف» على تلبية السوق المحلية من خلال التعاون مع جهات رسمية في الدولة أهمها إكسبو 2020 دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وحي دبي للتصميم، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع إكسبو دبي في عدد من المشاريع للتصميمات داخلية بين الأجنحة المختلفة للدول.

وقال دغري، إن القيمة السوقية لسوق الطباعة الثلاثية تقدر حالياً بنحو 40 مليار دولار أمريكي، ويسرنا أن نقدم أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، ولاسيما المساعدة على إعداد التصميم (شكل المنتج وبناء الهيكل والتصميم التوليدي)، إذ إن أدواتنا تساعد على تصنيع عناصر البناء الأساسية وفق القياسات المطلوبة من الخرسانة العالية الأداء، وذلك بفضل عملية الطباعة الآلية تماماً والذراع الروبوتية بـ6 محاور القادر على اعتماد طبقات متتالية لصنع عناصر يبلغ طولها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار.

كما أننا نقوم على الإشراف على عملية التركيب والإدماج في الورشة لمتابعة الجودة والالتزام بها. وأضاف، «وبالطبع نقدم خدمات الاستجابة السريعة، ونتميز بالموثوقية خلال تنفيذ المشروع.

مع الوقت سوف يصبح الروبوت قادراً على صنع عناصر وفق الأشكال المطلوبة، انطلاقاً من بيانات رقمية مستخلصة من BIM (Building Information Modeling). وبعد التصنيع في المصنع أو حتى في الورشة، سوف يُركب العنصر الجديد في الموقع بواسطة حلول روبوتية أيضاً».

نشاط

وأشار دغري إلى التعاون القائم بين شركته، وشركة لا فارج الفرنسية لصناعة مواد البناء، حيث توفر العناصر الأساسية للمواد الخاصة في الخرسانة المستخدمة في الطباعة الثلاثية.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الطباعة المستخدم في مركز الشركة بدبي حصلت على براءة اختراع مسجلة ومصنعة لشركة XtreeE ومقرها في فرنسا، وهي الآن مسؤولة عن وحدة الإنتاج لدى شركة Concreative في دولة الإمارات.