«نخيل» تبحث تعزيز التعاون طويل الأجل في التطوير العقاري مع فيتنام

المصدر: دبي- البيان

أجرت دانغ ثي نغوك ثينه، نائبة رئيس جمهورية فيتنام وعلي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، محادثات لتعزيز التعاون طويل الأجل، وذلك في مجال التطوير العقاري.

وقامت نائبة رئيس فيتنام والوفد الحكومي المرافق لها، بزيارة المقر الرئيسي لشركة «نخيل» بدبي لإجراء المحادثات، وذلك قبل القيام بجولة بحرية على متن القارب في «نخلة جميرا».

واطلع الضيوف على كيفية تسخير شركة «نخيل» للإبداع والابتكار لتضع معايير جديدة في مجال التخطيط الرئيسي وتطوير الواجهات البحرية والتصميم الحضري، كما ناقشوا سبل الاستفادة من الخبرة العريقة للشركة في جمهورية فيتنام، حيث تعمل «ليمتلس» الشركة الشقيقة لـ«نخيل» على تطوير مشروع «هالونغ ستار»، الذي تبلغ تكلفته 2 مليار درهم، ويقام على مساحة 126 هكتاراً، ويركز على السياحة عبر مشروع مشترك مع شريك فيتنامي.

وسيضم مشروع «هالونغ ستار» المطل على موقع المنطقة التاريخية المدرجة في قوائم منظمة اليونيسكو على الساحل الشمالي الشرقي لجمهورية فيتنام الاشتراكية، وحدات سكنية ومرافق للتجزئة والضيافة والترفيه، ويشار إلى أن أعمال تجهيز الأرض والبنية التحتية جارية في المشروع. ومن المتوقع أن يستقطب «خليج هالونغ» 15 مليون زائر سنوياً وذلك بحلول عام 2020.