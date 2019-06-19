دبي تستضيف مؤتمر الاتحاد العالمي للبقوليات في أبريل 2020

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي للبقوليات 2020 الحدث الأبرز لصناعة البقوليات العالمية بفندق جراند حياة في أبريل 2020. ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث نحو 1000 من الأكاديميين والهيئات الحكومية والمنظمات الزراعية وخبراء الأغذية والزراعة والتجار وخبراء صناعة البقوليات من أكثر من 100 دولة.

ومن خلال سلسلة من حلقات النقاش والخطب الرئيسية، ستناقش المجموعة الإنتاج العالمي للبقوليات واستهلاكها وتجارتها وأداء هذه الصناعة، فضلاً عن الفرص التجارية التي يقدمها إكسبو 2020 للقطاع ككل.

وأعلن مركز دبي للسلع دعمه الرسمي للمؤتمر، وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: الأدلة واضحة عندما يتعلق الأمر بالتأثير البيئي الإيجابي لمحاصيل البقوليات والخضروات. والجماعات البيئية والباحثون العلميون والمهندسون الزراعيون جميعهم مقتنعون بأنه إذا كانت لدينا أي فرصة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء، فإن زراعة البقوليات هي المفتاح.

ببساطة، ليس هناك وقت أفضل من الوقت الراهن لإجراء نقاشات حول الزراعة وتعزيز تجارة البقوليات، وإنه لمن دواعي سرور مركز دبي للسلع المتعددة أن يكون له دور في جلب هذا الحدث إلى دبي.

وأضاف: تسهيل التجارة العالمية، وجمع خبراء الصناعة وتسهيل القيام بالأعمال التجارية هو بالضبط ما يقوم به مركز دبي للسلع المتعددة. ونحن نرى فرصة حقيقية لدبي لزيادة مشاركتها في صناعة البقوليات، واستغلال موقعها الاستراتيجي كمركز للتجارة بشكل عام - خاصة مع اقتراب معرض اكسبو 2020 دبي.

لدى مركز دبي للسلع المتعددة علاقة رائعة منذ فترة طويلة مع الاتحاد العالمي للبقوليات، ونتطلع إلى استقبال مجتمع صناعة البقوليات الدولية في دبي. ومثّل أحمد بن سليم دبي في حفل التسليم الرسمي في ريو دي جانيرو في البرازيل خلال مؤتمر البقوليات 2019 الذي عقدته فعالياته مؤخراً.

وقالت سيندي براون، رئيسة الاتحاد العالمي للبقوليات: من الواضح أن هناك سوقاً مزدهراً للسلع الزراعية في دبي، وسيسلّط هذا الحدث الضوء على تجارة البقوليات في الإمارات على نحو لم يحدث من قبل.