افتتاح مكاتب الخطوط الإثيوبية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أشادت خيرية إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالي الإثيوبي بالعلاقات الاقتصادية القوية مع الإمارات، مؤكدة أن العلاقات متميزة، وتشهد تطوراً مستمراً، برعاية قيادة البلدين. وأكدت حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات، في العديد من المجالات، والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاحها المكاتب الجديدة للخطوط الجوية الإثيوبية، تحت إدارة مجموعة بن حم. وقالت: إن هذه الخطوة تأتي تلبية لطلب العملاء المتنامي على السفر إلى أبوظبي، والتي تعد مركزاً تجارياً وسياحياً مهماً إقليمياً وعالمياً.

حضر الافتتاح الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، وسليمان ديديفو السفير الإثيوبي لدى الإمارات. كما حضره إبراهيم السامان، والشيخ الدكتور مبارك سالم بن حم، والشيخ مبارك مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة سفريات بن حم، وخليل لماربين نائب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومحمد الرميثي مدير أول إدارة التطوير.

وأكد الشيخ مسلم بن حم، اهتمام الإمارات بتعزيز العلاقات مع جمهورية إثيوبيا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تحظى باهتمام القيادة العليا في البلدين.

وأشاد السفير الإثيوبي بالخدمات المتميزة التي تقدمها وكالة سفريات سالم الوكيل العام للخطوط الإثيوبية، مضيفاً أن الرحلات المجدولة تسهم في تعزيز التبادل السياحي والتجاري بين أبوظبي وأديس أبابا، فضلاً عن تسهيل حركة السفر.

وقال نبيل الصايغ مدير عام سفريات بن حم: «تشغل الخطوط الإثيوبية 28 رحلة أسبوعية إلى مطار دبي، 7 منها للشحن، و21 رحلة للركاب بمعدل 3 رحلات يوميا تستخدم فيها طائرات إيرباص 350 وبوينغ 777 و737».