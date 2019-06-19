حضور قوي لدبي بمؤتمر الجمارك العالمية في أذربيجان

المصدر: دبي - البيان

شهدت مشاركة وفد جمارك دبي أخيراً في مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية لتقنية المعلومات والتكنولوجيا والابتكار 2019 بالعاصمة الأذربيجانية باكو العديد من الأنشطة والفعاليات الموسعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للتجارة، واستعراض تجربة جمارك دبي في تسهيل الإجراءات على المسافرين عبر تبني منظومة المطارات الذكية.

وترأس وفد جمارك دبي أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وضم فلاح السماك مدير أول مبنى المطار رقم 2 بإدارة عمليات المسافرين محمد بن هاشم مدير أول إدارة الاحتياجات بإدارة تسليم المشاريع وبطي الفلاسي من مركز جمارك جبل علي وخليفة السويدي من إدارة الاتصال المؤسسي.

وزار الوفد على هامش المؤتمر مطار حيدر علييف والتقى كبار مسؤولي الجمارك هناك لتبادل الخبرات في مجال تسهيل حركة المسافرين. واطلع الوفد على نظام محرك الاستهداف وغرفة إدارة الأجهزة في صالة المغادرين وأحدث أجهزة التفتيش في صالة القادمين.

كما زار المدير العام لجمارك دبي معرض مؤسسة أذربيجان للسجاد، حيث استعرض قصة معرض واحة السجاد الذي تنظمه جمارك دبي سنوياً، ويمثل مهرجاناً يجتذب آلاف السياح والزائرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تم عرض ما يقارب من 15000 قطعة سجاد واستقطاب 63 ألف زائر خلال نسخة 2019. ووجه الدعوة لتجار السجاد والعارضين من أذربيجان للمشاركة في نسخة العام المقبل.

وقال أحمد مصبح: تمثل المشاركة في المؤتمر مناسبة لعرض تجربة جمارك دبي الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي في تطبيق أنجح حلول تقنية المعلومات الكفيلة بخدمة حركة التجارة الدولية ومكافحة تهريب المواد والبضائع الممنوعة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لإمارة دبي وكذلك دور التطور التقني لجمارك دبي في تسهيل إجراءات المسافرين، وتبني أنظمة الجمارك الذكية في المطارات.