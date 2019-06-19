كلية دبي للسياحة تنظم المخيّم الصيفي في يوليو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» إطلاق المخيّم الصيفي الذي سيستقبل الطلاب في المبنى الرئيسي للكلية في يوليو. ويهدف المخيم إلى إطلاع الطلاب على المهن المتعددة التي يتضمنها قطاع السياحة، ولا سيما التخصصات الأساسية الخمسة التي تدرسها الكلية وهي السياحة والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات وفنون الطهي.

بالإضافة إلى منحهم الفرصة للتعرف على المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي باعتبارها وجهة سياحية وثقافية رائدة. وسيقام المخيم من 7 حتى 18 يوليو، حيث يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 حتى 13 عاماً التسجيل للأسبوع الأول، أو الثاني أو للفترة الكاملة للمخيم (من الأحد حتى الخميس).

وسيتم تخصيص كل يوم للتعرف على واحد من التخصصات المهنية الخمسة المتاحة في الكلية، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على ما يمكنهم تعلمه كطلاب في كلية دبي للسياحة مع توفر أنشطة مصممة بعناية لزيادة الشغف لديهم وتشجيعهم على التفاعل والتعلم.

وبالإضافة إلى الحصص الدراسية والتدريب العملي المقدم في مبنى الكلية، وسيستمتع الطلاب بالرحلات الميدانية التي تشمل عدداً من الوجهات السياحية الشهيرة المغطاة والمكيفة، لمنحهم نبذة عن المقوّمات التي تتمتّع بها الإمارة.

قال عيسى بن حاضر، المدير العام للكلية: يوفّر المخيّم للطلاب فرصة خوض تجارب جديدة في بيئة آمنة وداعمة ستركز على التعزيز الإيجابي من خلال الأنشطة الرياضية التي تقام بدعم من شركائنا في عالم دبي للرياضة.