14 ملياراً تجارة الإمارات وجنوب أفريقيا بنمو 51 % في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تشارك الإمارات بوفد تجاري واستثماري كبير برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في معرض أسبوع أفريقيا التجاري الذي ينطلق في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا الأحد المقبل تحت شعار «أفريقيا ــ الموطن الجديد للتجارة». ويستمر المعرض 3 أيام بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من مسؤولين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الصناعية الكبرى من 53 دولة.

ويترأس المنصوري الثلاثاء المقبل منتدى الإمارات جنوب أفريقيا للأعمال الذي يستعرض الفرص الاستثمارية في البلدين بحضور كبار المستثمرين.

وشدد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عضو الوفد لـ«البيان الاقتصادي» على الأهمية الكبيرة لمشاركة الإمارات في المعرض، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تستهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع واحدة من كبرى دول القارة الإفريقية، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للمستثمرين الإماراتيين في جنوب أفريقيا في العديد من المجالات، وكذلك الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات.

ونوه بأن مشاركة وفد الإمارات الذي يضم هيئات وشركات حكومية وخاصة في أسبوع أفريقيا التجاري ومنتدى جنوب أفريقيا للأعمال يستهدف دعم الصادرات الإماراتية وتعزيز نفاذها في أكبر الأسواق الأفريقية والترويج للمنتجات والاستثمارات الإماراتية في أفريقيا بشكل عام وجنوب أفريقيا بشكل خاص.

وأشار إلى أن المشاركة تشكل فرصة كبيرة للشركات الناشطة في قطاعات التصدير بالإمارات ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل مع الهيئات الرسمية في جنوب أفريقيا ونظرائهم من رجال الأعمال في جنوب أفريقيا بهدف تأسيس الأعمال التجارية في البلدين.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وجنوب أفريقيا شهدت تطورات كبيرة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 9.3 مليارات درهم في 2016 إلى 14.1 مليار درهم عام 2018 بزيادة 4.8 مليارات درهم وبنسبة نمو51.6%. ولفت إلى زيادة قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين خلال الفترة نفسها من 2 مليار درهم إلى 3.3 مليارات بنسبة نمو 64%.

كما ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 1.67 مليار درهم عام 2016 إلى 2.3 مليار عام 2018 بنسبة نمو 38%. وارتفعت قيمة التجارة المباشرة بين البلدين من 7.3 مليارات إلى 10.7 مليارات بزيادة 3.4 مليارات درهم وبنسبة 46.6%.

وأوضح آل صالح أن الإمارات تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا حيث بلغت قيمة واردات الإمارات منها ما يزيد عن 2.88 مليار دولار(10.6 مليارات درهم) في عام 2018، كما أن 65% من صادرات جنوب أفريقيا للدول العربية تستحوذ عليها الإمارات التي تأتي في المرتبة الأولى عربياً، فضلاً عن أن الإمارات أهم شريك تجاري عربي لجنوب أفريقيا في السلع غير النفطية حيث تستحوذ على 50% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين لدول العربية وجنوب أفريقيا.

استثمارات

وأشار إلى ارتفاع استثمارات جنوب أفريقيا في الإمارات لتصل إلى 1.38 مليار درهم بنهاية 2016، ويتواجد في الإمارات 827 شركة ووكالة وعلامة تجارية جنوب أفريقية منها 3 شركات و14 وكالة تجارية و810 علامات تجارية.

وتتوزع الاستثمارات الجنوب الأفريقية في الإمارات على 8 قطاعات استثمارية رئيسية، ويستحوذ قطاع الصحة والعمل الاجتماعي على النسبة الأكبر من الاستثمارات بنسبة 45% يليه قطاع العقارات بنسبة 27.8% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة 22.8% والصناعة التحويلية 2%.

وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بحصر الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاع صناعة الأغذية والقطاع المالي والمصرفي.

لقاء تعريفي

ونظمت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة الترويج التجاري لقاء تعريفياً بدبي للوفد التجاري والاستثماري المشارك في معرض أسبوع أفريقيا التجاري.

وأكد محمد حمدان الزعابي مدير الإدارة أن اللقاء استعرض خطة عمل جناح الإمارات في أسبوع أفريقيا التجاري، مشيراً إلى أن الجناح سيسلط الضوء على منتجات الشركات المصدرة من الإمارات كما سيمنحهم فرصاً واسعة لاستكشاف الأسواق الأفريقية.

ويضم وفد الدولة ممثلي نحو 30 هيئة وشركة استثمارية تعمل في قطاعات عديدة أبرزها الاستثمار والمصارف والطاقة والعقارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

سلع

وفقاً لبوابة الإمارات للمعلومات التجارية تتنوع سلع التجارة بين البلدين حيث تهيمن على الصادرات غير النفطية الإماراتية لجنوب أفريقيا أسلاك النحاس والسكر والذهب والألومنيوم الخام ومنتجات النحاس، بينما تهيمن على الواردات سلع الماس والذهب والحمضيات والفحم الحجري والفواكه، وتشمل سلع إعادة التصدير الماس وأجهزة الهواتف والحلى والمجوهرات والسيارات.