11 دعامة تنعش الطلب على عقارات دبي

دبي- مشرق علي حيدر

يؤكد خبراء أن مدينة دبي هي الأفضل حالياً للاستثمار العقاري على خلفية حزمة واسعة من إجراءات الدعم الحكومي وجملة من المحركات الناجمة عن السياسات المالية الرصينة التي أثمرت عن تراجع معدل التضخم وزيادة قوة الدرهم وارتفاع القدرة الشرائية للسكان حسب أحدث المؤشرات.

1

الاقتصاد المحلي

تزايد وتنوع القنوات الاقتصادية المغذية للاستثمارات القائمة والجديدة وتزايد معدلات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2

أسعار تنافسية

بلوغ الأسعار مستويات مغرية على خلفية التنافس بين المطورين لطرح عروض عقارية تتناسب مع متطلبات السوق والمستثمرين

3

مرونة السداد

طرح عروض عقارية تنافسية تقوم على مرونة سداد ثمن العقار على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات ما يدعم المشتري

4

عائد الاستثمار

حافظت دبي على صدارتها لمدن العالم في نسبة العائد على الاستثمارات العقارية، التي تتراوح ما بين 6% إلى 10% سنوياً

5

إعفاء ضريبي

يتمتع العقاري السكني بإعفائه من ضريبة القيمة المضافة ما يجعل الاستثمار العقاري منافساً قوياً أمام الأسواق العقارية العالمية

6

قوانين جديدة

صدور قوانين وأنظمة تضمنت تسهيلات خاصة بالإقامة للمستثمرين وفق قواعد محددة تشجع المستثمرين على دخول السوق

7

إكسبو 2020

السوق العقاري مستفيد من تعاظم تحضيرات انطلاقة إكسبو في أكتوبر 2020 والاستعدادات لـ 25 مليون زيارة للحدث التاريخي

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الفعاليات والمعارض

استضافت دبي 3.43 ملايين زائر للفعاليات والمعارض التي أقيمت في 2018 ما يساهم بقوة في جذب المستثمرين الدوليين

9

تنامي معدلات السياح

استقبلت دبي 16 مليون زائر في 2018 ومن المعروف أن الحركة السياحية ساهمت بقوة في زيادة عدد المستثمرين في العقارات

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قرار الشراء

خشية المستثمرين من تكرار سيناريو انتظار المزيد من الانخفاض في أسعار البيع وهو ما أطاح بأحلام الكثيرين في التملك

11

التنوع العقاري

تسعى دبي لدعم كل الشرائح السكانية ويتميز السوق العقاري اليوم بتنوع العقارات المطروحة سواء المتوسطة أو الفاخرة