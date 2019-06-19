«مرحبا» تفتتح صالتها الأولى في سنغافورة

Ⅶ دبي- البيان

افتتحت «مرحبا»، التي تعد جزءاً من دناتا والشركة الأسرع نمواً في العالم من حيث توفير خدمات المسافرين، صالتها الأولى في سنغافورة، وبدأت تقديم خدماتها للمسافرين في جميع الدرجات بمطار شانغي الدولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة «مرحبا» لتوسيع تواجدها عبر العالم، حيث تدير حالياً صالات في دبي وملبورن وكراتشي.

وتتسع صالة مرحبا، التي تقع في المبنى 3 بمطار شانغي الدولي، لـ130 شخصاً وتوفر مناطق مخصصة للاسترخاء والاستحمام وتناول المأكولات، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي السريعة. وتوظف مرحبا 40 شخصاً يتحدثون 6 لغات لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة.

ويستفيد العملاء من خدمات ومنتجات «مرحبا» التي تتوفر للقادمين والمغادرين، كما يمكن الحجز عبر الإنترنت على الموقع الشبكي: www.marhabaservices.com أو الدخول ابتداءً من 55 دولاراً سنغافورياً، أو باستخدام إحدى بطاقات برامج الولاء المؤهلة.

وقال ديرك جوفيرتس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدناتا في آسيا والمحيط الهادئ: «يسرنا افتتاح أحدث صالات مرحبا في مطار شانغي، الذي يعد واحداً من أكبر مراكز عملياتنا. وفي الوقت الذي يتطلع المسافرون اليوم إلى تجربة سفر سلسة، فإننا ملتزمون بمساعدة عملائنا من شركات الخطوط الجوية على تحقيق ذلك، من خلال توفير خدمات مناولة أرضية وتموين ذات جودة عالية وموثوقة في واحد من أكثف المطارات العالمية حركةً. وتساهم صالاتنا الـ12، التي توفر مستوى الجودة ذاته حول العالم، في ضمان تجربة مميزة للعملاء في المطار. ويتطلع فريق عملنا إلى استقبال جميع المسافرين أو العابرين في صالة مرحبا الجديدة في سنغافورة».

ويعد مطار شانغي سابع أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، حيث سافر عبره أكثر من 65 مليون شخص في عام 2018. ويسير أكثر من 100 ناقلة جوية رحلات إلى المطار ويقلع منه ما يزيد على 7400 رحلة أسبوعياً.