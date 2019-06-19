«بيت.كوم»: الهندسة والبنوك والتسويق أكثر فرص عمل للخريجين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أظهر استبيان «الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019»، الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، أن الطريقة الأفضل للعثور على الوظائف هي مواقع التوظيف الإلكترونيّة. إضافة إلى ذلك، فإن السمة الأكثر أهمية للخريجين الجدد عند اختيار الوظيفة هي طبيعة العمل /‏‏‏ الشغف الوظيفي.

وصرح 73٪ من المجيبين أنهم قد فكروا في مدى توفر الوظائف في المجال الذي اختاروا التخصص فيه قبل التسجيل. وفي الوقت نفسه، يعمل حوالي أكثر من نصف المشاركين (64٪) في مجال دراستهم، بينما يعمل 36٪ منهم في مجال مختلف تماماً.

وقد تم تقييم مؤهلات المعلمين، والمناهج الدراسية، وطرق التدريس المطبقة، وجودة البنية التحتية، ومدى استخدام التكنولوجيا، والقيمة مقابل المال المدفوع، بشكل إيجابي من قبل المشاركين في الإمارات. ويشعر معظم المشاركين (46٪) أنّ التحدي الأكبر الذي يواجهونه في العثور على وظيفة يتمثل في عدم معرفة الطريقة الأمثل للبحث عن وظيفة بشكل فعال.

ويعتبر نقص الخبرة السابقة في العمل (35٪) أيضاً من أهم التحديات في هذا المجال. ومع ذلك، تمكن ثلاثة من كل خمسة مجيبين (68٪) من اكتساب خبرة عمل قبل أو أثناء الدراسة الجامعية، وقد عمل 52٪ منهم لمدة تصل حتى ستة أشهر.